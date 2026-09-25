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flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111

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25.09.2026 12:45:03

EQS-DD: flatexDEGIRO SE: Ditandus GmbH, Kauf

flatexDEGIRO
27.36 CHF -3.80%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.09.2026 / 12:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Ditandus GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Benon
Nachname(n): Janos
Position: CEO

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
flatexDEGIRO SE

b) LEI
529900IRBZTADXJB6757 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000FTG1111

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
29,94 EUR 10.149,66 EUR
29,94 EUR 7.874,22 EUR
29,94 EUR 24.101,70 EUR
29,94 EUR 6.377,22 EUR
29,94 EUR 33.173,52 EUR
29,96 EUR 36.401,40 EUR
29,96 EUR 2.876,16 EUR
29,96 EUR 8.748,32 EUR
29,96 EUR 5.842,20 EUR
29,96 EUR 13.122,48 EUR
29,96 EUR 2.456,72 EUR
29,98 EUR 10.163,22 EUR
29,98 EUR 509,66 EUR
29,98 EUR 2.698,20 EUR
29,98 EUR 10.433,04 EUR
29,98 EUR 16.489,00 EUR
30,00 EUR 9.630,00 EUR
30,00 EUR 9.780,00 EUR
30,00 EUR 11.850,00 EUR
30,02 EUR 1.951,30 EUR
30,02 EUR 10.476,98 EUR
30,02 EUR 5.853,90 EUR
30,04 EUR 4.475,96 EUR
30,04 EUR 9.312,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
29,9703 EUR 254.747,2600 EUR

e) Datum des Geschäfts
25.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


25.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: flatexDEGIRO SE
Omniturm, Grosse Gallusstrasse 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.flatexdegiro.com
LEI Code: 529900IRBZTADXJB6757



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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