flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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25.09.2026 10:02:17
MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen flatexDEGIRO-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde das flatexDEGIRO-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die flatexDEGIRO-Aktie an diesem Tag 7.73 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hat, hat nun 129.366 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’896.51 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Anteils am 24.09.2026 auf 30.12 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 289.65 Prozent gleich.
Alle flatexDEGIRO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.36 Mrd. Euro. Am 30.06.2009 fand der erste Handelstag des flatexDEGIRO-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines flatexDEGIRO-Anteils bei 4.40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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