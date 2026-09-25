MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das flatexDEGIRO-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die flatexDEGIRO-Aktie an diesem Tag 7.73 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hat, hat nun 129.366 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’896.51 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Anteils am 24.09.2026 auf 30.12 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 289.65 Prozent gleich.

Alle flatexDEGIRO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.36 Mrd. Euro. Am 30.06.2009 fand der erste Handelstag des flatexDEGIRO-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines flatexDEGIRO-Anteils bei 4.40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch