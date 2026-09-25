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25.09.2026 09:09:23

EQS-News: flatexDEGIRO stellt Weichen für die nächste Wachstumsphase

flatexDEGIRO
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EQS-News: flatexDEGIRO SE / Schlagwort(e): Personalie
flatexDEGIRO stellt Weichen für die nächste Wachstumsphase

25.09.2026 / 09:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

flatexDEGIRO stellt Weichen für die nächste Wachstumsphase

  • Aufsichtsrat beschliesst Erweiterung des Vorstands und neue Geschäftsverteilung
  • Operative Markt- und Kundenthemen erhalten zusätzliches Gewicht
  • Dr. Benon Janos zum CEO und Dr. Thomas Lindner zum CFO ernannt
  • Oliver Behrens verantwortet als CEO und Vorstandsvorsitzender B2B und Treasury

Frankfurt am Main, 25. September 2026 – Der Aufsichtsrat der flatexDEGIRO SE hat die Erweiterung des Vorstands der Gesellschaft und eine neue Geschäftsverteilung beschlossen. Damit schafft er die organisatorischen Voraussetzungen für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens. Im Zuge der Neuordnung wurde Dr. Benon Janos mit sofortiger Wirkung zum CEO berufen. Gemeinsam mit Oliver Behrens wird er künftig die operative Führung von flatexDEGIRO übernehmen. Während Benon Janos die Verantwortung für das Brokerage- und Privatkundengeschäft übernimmt, wird sich Oliver Behrens vor allem auf das B2B-Geschäft und die Treasury-Aktivitäten konzentrieren. Mit der Erweiterung des Vorstands stärkt flatexDEGIRO insbesondere die operative Steuerung und die konsequente Umsetzung seiner Wachstumsagenda.

„Mit Oliver Behrens und Benon Janos hat flatexDEGIRO zwei ausgewiesene Marktexperten im Vorstand, die gemeinsam die nächste Wachstumsphase gestalten werden. Oliver Behrens bringt umfassende Erfahrung im Ausbau von B2B-Geschäften und Treasury mit, Benon Janos steht für Innovation und Wachstum im Brokerage- und Privatkundengeschäft. Er vereint langjährige Führungserfahrung im B2C-Geschäft und in der IT von flatexDEGIRO mit rund 25 Jahren Expertise im Wertpapiergeschäft. Als CFO und stellvertretender CEO hat er die strategische und internationale Weiterentwicklung von flatexDEGIRO in den vergangenen Jahren massgeblich mitgestaltet“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Müller.

„Mit diesem Schritt geben wir markt- und kundennahen Themen zusätzliches Gewicht und stärken unsere operative Umsetzungskraft in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld. Ich fokussiere mich unverändert darauf, flatexDEGIRO, unsere Kunden und unser starkes Team mit voller Kraft zu unterstützen“, sagte der CEO und Vorstandsvorsitzende Oliver Behrens.

„Ich freue mich auf die künftig noch engere operative Zusammenarbeit mit Oliver Behrens. Nun gilt es, die Chancen in unseren Märkten konsequent zu nutzen, unser Brokerage-Geschäft weiter auszubauen und flatexDEGIRO als führende europäische Plattform für Wertpapierhandel und Vermögensaufbau noch stärker zu positionieren“, sagte Benon Janos, CEO.

Zum neuen CFO wurde Dr. Thomas Lindner ernannt. Er ist seit 2012 in leitenden Finanzfunktionen bei flatexDEGIRO tätig. „Mit Thomas Lindner besetzen wir die Position des CFO mit einer erfahrenen Führungskraft aus den eigenen Reihen. Er verfügt über umfassende Expertise in Finanzen, Regulierung und Unternehmenssteuerung, kennt das Unternehmen seit vielen Jahren und bringt darüber hinaus fundierte Erfahrung an der Schnittstelle von Finance und Künstlicher Intelligenz mit. Seine Ernennung unterstreicht die Stärke unseres Managementteams und unseren Anspruch an Kontinuität in der Führung“, sagte Müller.

Die Bestellung von Thomas Lindner in den Vorstand der flatexDEGIRO SE steht unter dem üblichen Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Beurteilung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).

Unterstützt wird diese wachstumsorientierte personelle Neuausrichtung ferner durch die bereits kommunizierte Gewinnung von Dominik Beier als künftigen Chief Growth Officer.

Fokus auf profitables Wachstum und europäische Integration

flatexDEGIRO erwartet, die ursprünglich für 2027 gesetzten Finanzziele bereits vorzeitig in 2026 zu erreichen oder sogar zu übertreffen und arbeitet derzeit an seiner strategischen Planung für die kommenden Jahre. Im Mittelpunkt der nächsten Entwicklungsphase steht primär die weitere Stärkung des Brokerage-Kerngeschäfts, ergänzt um den Ausbau des Angebots für langfristigen Vermögensaufbau und Altersvorsorge sowie die Weiterentwicklung von „Deposits as a Service“.

Gestützt wird das Wachstum im Online-Brokerage unter anderem durch ein jährliches Kundenwachstum von mindestens 10 Prozent, dem Ausrollen zusätzlicher Produkte und Dienstleistungen, anhaltend starker Nettofinanzmittelzuflüsse sowie Zinseffekten auf Kundeneinlagen.

Ein weiterer strategischer Schwerpunkt bleibt die technische Integration von DEGIRO in die flatexDEGIRO-Gruppe bis Ende 2027. Durch die Harmonisierung von Prozessen, Plattformen und IT-Systemen sollen Komplexität reduziert, zusätzliche Effizienzpotenziale erschlossen und Wachstum beschleunigt werden. Damit schafft flatexDEGIRO die Grundlage, um Skaleneffekte noch stärker zu nutzen, Innovationen schneller auf den Markt zu bringen und seine führende Position im europäischen Online-Brokerage nachhaltig auszubauen.

flatexDEGIRO wird seine detaillierte mittelfristige Guidance im Februar 2027 im Rahmen der Vorlage der vorläufigen Jahreszahlen 2026 kommunizieren.

 

Pressekontakt:

Sandra Büschken

Global Head of Corporate Communications

+49 173 2652 234

Sandra.Bueschken@flatexdegiro.com

 

flatexDEGIRO SE – führende Plattform für Wertpapierhandel und Vermögensaufbau in Europa 

(www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)  

Mit dem Anspruch, die führende Plattform für Wertpapierhandel und Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von über 100 Milliarden Euro und wickelte für seine Kunden in 2025 mehr als 75 Millionen Wertpapiertransaktionen ab.  

Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im ausser börslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler.  

Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank SE, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.


25.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: flatexDEGIRO SE
Omniturm, Grosse Gallusstrasse 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 450001 0
E-Mail: ir@flatexdegiro.com
Internet: www.flatexdegiro.com
ISIN: DE000FTG1111
WKN: FTG111
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900IRBZTADXJB6757
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2405290  25.09.2026 CET/CEST

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