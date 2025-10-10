Deutsche Rüstungswerte geben mit Waffenruhe im Gaza-Krieg nach

FRANKFURT (awp international) - Rüstungsaktien haben am Freitag deutlich verloren. Ihre Korrektur seit den erst vor wenigen Tagen erreichten Rekordhöhen setzt sich damit fort. Anleger nahmen die nun beginnende Waffenruhe im Gaza-Krieg offenbar zum Anlass, um Gewinne zu realisieren.

Rheinmetall im Dax verloren 2 Prozent auf 1866 Euro. Ende September hatten sie erstmals die Marke von 2.000 Euro übersprungen.

Im MDax rutschten am Hensoldt um 4,6 Prozent und Renk um 3,7 Prozent ab. Renk haben damit von ihren Kursgewinnen seit Ende August etwa 38 Prozent eingebüsst, bei Hensoldt sind es über 24 Prozent. Beide Titel befinden sich damit an charttechnischen Unterstützungen, deren Unterschreiten weitere Verluste auslösen könnte./ajx/mis