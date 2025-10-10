HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
10.10.2025 12:30:36
Deutsche Rüstungswerte geben mit Waffenruhe im Gaza-Krieg nach
FRANKFURT (awp international) - Rüstungsaktien haben am Freitag deutlich verloren. Ihre Korrektur seit den erst vor wenigen Tagen erreichten Rekordhöhen setzt sich damit fort. Anleger nahmen die nun beginnende Waffenruhe im Gaza-Krieg offenbar zum Anlass, um Gewinne zu realisieren.
Rheinmetall im Dax verloren 2 Prozent auf 1866 Euro. Ende September hatten sie erstmals die Marke von 2.000 Euro übersprungen.
Im MDax rutschten am Hensoldt um 4,6 Prozent und Renk um 3,7 Prozent ab. Renk haben damit von ihren Kursgewinnen seit Ende August etwa 38 Prozent eingebüsst, bei Hensoldt sind es über 24 Prozent. Beide Titel befinden sich damit an charttechnischen Unterstützungen, deren Unterschreiten weitere Verluste auslösen könnte./ajx/mis
|
12:26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verliert (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Rheinmetall liefert Flugabwehrsystem Skyranger 35 an die Ukraine (Dow Jones)
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag behauptet (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
09.10.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|07.10.25
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
