Experten-Prognosen 30.11.2025 18:00:38

CTS Eventim-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November

CTS Eventim-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der CTS Eventim-Aktie abgegeben.

CTS Eventim
78.32 CHF 1.39%
13 Analysten gaben ihre Einschätzung der CTS Eventim-Aktie preis.

13 Experten empfehlen die CTS Eventim-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 110,77 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 26,42 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der CTS Eventim-Aktie von 84,35 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)115,00 EUR36,3424.11.2025
Deutsche Bank AG108,00 EUR28,0424.11.2025
Deutsche Bank AG109,00 EUR29,2221.11.2025
Barclays Capital110,00 EUR30,4121.11.2025
UBS AG116,00 EUR37,5221.11.2025
Bernstein Research99,00 EUR17,3721.11.2025
JP Morgan Chase & Co.114,00 EUR35,1521.11.2025
Jefferies & Company Inc.115,00 EUR36,3420.11.2025
Jefferies & Company Inc.116,00 EUR37,5213.11.2025
Deutsche Bank AG109,00 EUR29,2206.11.2025
UBS AG115,00 EUR36,3406.11.2025
Bernstein Research100,00 EUR18,5505.11.2025
JP Morgan Chase & Co.114,00 EUR35,1505.11.2025

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

