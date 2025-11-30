CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
30.11.2025 18:00:38
CTS Eventim-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der CTS Eventim-Aktie abgegeben.
CTS Eventim
78.32 CHF 1.39%
13 Analysten gaben ihre Einschätzung der CTS Eventim-Aktie preis.
13 Experten empfehlen die CTS Eventim-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 110,77 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 26,42 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der CTS Eventim-Aktie von 84,35 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|115,00 EUR
|36,34
|24.11.2025
|Deutsche Bank AG
|108,00 EUR
|28,04
|24.11.2025
|Deutsche Bank AG
|109,00 EUR
|29,22
|21.11.2025
|Barclays Capital
|110,00 EUR
|30,41
|21.11.2025
|UBS AG
|116,00 EUR
|37,52
|21.11.2025
|Bernstein Research
|99,00 EUR
|17,37
|21.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|114,00 EUR
|35,15
|21.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|115,00 EUR
|36,34
|20.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|116,00 EUR
|37,52
|13.11.2025
|Deutsche Bank AG
|109,00 EUR
|29,22
|06.11.2025
|UBS AG
|115,00 EUR
|36,34
|06.11.2025
|Bernstein Research
|100,00 EUR
|18,55
|05.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|114,00 EUR
|35,15
|05.11.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com
