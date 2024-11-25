Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.11.2025 10:46:32

CTS Eventim Buy

CTS Eventim
77.87 CHF 2.24%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) im dritten Quartal habe die Konsensschätzung um 8 Prozent übertroffen, schrieb Gerhard Orgonas am Freitagabend. Der Umsatz des Veranstalters und Ticketvermarkters sei leicht höher als erwartet ausgefallen./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
115.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
84.00 € 		Abst. Kursziel*:
36.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
83.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.31%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse