CTS Eventim 77.87 CHF 2.24% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) im dritten Quartal habe die Konsensschätzung um 8 Prozent übertroffen, schrieb Gerhard Orgonas am Freitagabend. Der Umsatz des Veranstalters und Ticketvermarkters sei leicht höher als erwartet ausgefallen./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.