CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
77.87CHF
1.70CHF
2.24 %
12:09:05
BRXC
24.11.2025 10:46:32
CTS Eventim Buy
CTS Eventim
77.87 CHF 2.24%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) im dritten Quartal habe die Konsensschätzung um 8 Prozent übertroffen, schrieb Gerhard Orgonas am Freitagabend. Der Umsatz des Veranstalters und Ticketvermarkters sei leicht höher als erwartet ausgefallen./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
84.00 €
|
Abst. Kursziel*:
36.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.31%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu CTS Eventim
|
