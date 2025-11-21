CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
75.87CHF
5.23CHF
7.41 %
10:44:10
BRXC
21.11.2025 08:19:33
CTS Eventim Buy
CTS Eventim
75.87 CHF 7.41%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 115 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis im Bereich Live Entertainment sei nach dem schwachen zweiten Quartal eine positive Überraschung, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Das Pendel sei hier umgeschwungen. Er hob diesbezüglich seine Schätzungen fr den Ticketvermarkter und Konzertveranstalter an./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 00:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
116.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76.25 €
|
Abst. Kursziel*:
52.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.81%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu CTS Eventim
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Gewinn von CTS Eventim steigt - Jahresziele bestätigt (AWP)
|
20.11.25
|XETRA-Handel MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
20.11.25
|EQS-News: CTS EVENTIM: Profitable growth in the third quarter (EQS Group)
|
20.11.25