CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
CTS Eventim Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CTS Eventim nach Quartalszahlen von 114 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Bereich Live Entertainment sei zurück in der Spur, schrieb Bernd Klanten am Freitag. Margenseitig habe das Unternehmen auch im Tickethandel die Erwartungen übertroffen - eine willkommene Beruhigung. Die Aktien seien insgesamt zu hart abgestraft worden für "kurzfristigen Lärm" und seien attraktiv bewertet./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 02:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
81.00 €
|
Abst. Kursziel*:
35.80%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
81.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.47%
|
Analyst Name::
Bernd Klanten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
10:30
|CTS Eventim bügelt schwaches Vorquartal aus - Aktie legt zu (AWP)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Gewinn von CTS Eventim steigt - Jahresziele bestätigt (AWP)
|
20.11.25
|XETRA-Handel MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
20.11.25