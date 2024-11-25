CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
77.87CHF
1.70CHF
2.24 %
12:09:05
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.11.2025 10:03:29
CTS Eventim Buy
CTS Eventim
77.87 CHF 2.24%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 109 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Veranstalters und Ticketvermarkters hätten die Konsensschätzungen übertroffen, wozu beide Sparten beigetragen hätten, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
108.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
84.55 €
|
Abst. Kursziel*:
27.74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.80%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu CTS Eventim
|
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
21.11.25
|CTS Eventim wächst profitabel im dritten Quartal - Aktie mit kräftigen Gewinnen (Dow Jones)
|
21.11.25
|Schwacher Handel: MDAX am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Schwacher Handel: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
21.11.25
|CTS Eventim bügelt schwaches Vorquartal aus - Aktie legt zu (AWP)
|
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Gewinn von CTS Eventim steigt - Jahresziele bestätigt (AWP)
|
20.11.25
|XETRA-Handel MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)