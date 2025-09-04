Continental-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Nach der bevorstehenden Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio warteten einige Kurstreiber, schrieb David Lesne am Mittwochnachmittag. Conti verdient aus seiner Sicht einen Bewertungsaufschlag gegenüber der Reifen-Konkurrenz.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:31 Uhr in Grün und gewann 1.0 Prozent auf 73.94 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 35.24 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 35’196 Continental-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2025 um 18.3 Prozent.

