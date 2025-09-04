Continental Aktie 327800 / DE0005439004
|
04.09.2025 09:48:03
Continental-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG
Das Continental-Papier wurde von UBS AG-Analyst David Lesne genauer unter die Lupe genommen.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Nach der bevorstehenden Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio warteten einige Kurstreiber, schrieb David Lesne am Mittwochnachmittag. Conti verdient aus seiner Sicht einen Bewertungsaufschlag gegenüber der Reifen-Konkurrenz.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:31 Uhr in Grün und gewann 1.0 Prozent auf 73.94 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 35.24 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 35’196 Continental-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2025 um 18.3 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
