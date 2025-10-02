Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’354 2.0%  SPI 17’009 1.6%  Dow 46’441 0.1%  DAX 24’114 1.0%  Euro 0.9360 0.1%  EStoxx50 5’581 0.9%  Gold 3’869 0.1%  Bitcoin 94’584 0.2%  Dollar 0.7976 0.1%  Öl 65.5 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Vereinbarung mit OpenAI: Aktien von Samsung und SK hynix erschliessen neue Höhen
Just Eat Takeaway unter Prosus-Kontrolle - Anteil bei 90,1 Prozent
Tesla-Aktie im Fokus: Kritik am Autonomen Fahren reisst nicht ab - Influencer-Test misslingt
Kryptowährungen im 3. Quartal 2025: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
DKSH-Aktie: DKSH bringt malaysischen Kaffee und Brotaufstriche nach Singapur
Suche...
Wert gestiegen 02.10.2025 08:25:00

OpenAI wurde bei Anteilsplatzierung mit 500 Milliarden Dollar bewertet

OpenAI wurde bei Anteilsplatzierung mit 500 Milliarden Dollar bewertet

Der ChatGPT-Anbieter OpenAI hat bei der Platzierung von Belegschaftsanteilen an Investoren offenbar eine Bewertung von rund einer halben Billion US-Dollar (rund 426 Mrd Euro) erreicht.

Das sind rund 200 Milliarden Dollar mehr als bei einer vom japanischen Technologieinvestor Softbank angeführten Finanzierungsrunde von 40 Milliarden Dollar im April dieses Jahres, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.

Investoren wie Dragonneer Investment Group, MGX, T. Rowe, Thrive Capital oder Softbank haben den Bloomberg-Informationen zufolge aktuellen und früheren OpenAI-Angestellten Anteile für 6,6 Milliarden Dollar abgekauft. Vertreter der beteiligten Unternehmen wollten die Informationen nicht kommentieren. Bloomberg hatte bereits Anfang August berichtet, dass der Verkauf von Belegschaftsanteilen zu einer Unternehmensbewertung von 500 Milliarden Dollar geplant ist.

OpenAI führt damit auch wieder die Liste der wertvollsten nicht-börsennotierten Unternehmen an. Nummer zwei sei derzeit Raumfahrtunternehmen SpaceX aus dem Reich von US-Milliardär Elon Musk. Diese war bei einem Aktienrückkauf im Dezember mit rund 350 Milliarden Dollar bewertet worden. Im Sommer hatte Bloomberg berichtet, dass SpaceX eine Finanzierungsrunde zu einer Bewertung von 400 Milliarden Dollar plant.

OpenAI ist als ChatGPT-Erfinder der Vorreiter von Textrobotern und hat auch andere KI-Tools wie etwa für die automatisierte Bild- und Videoerstellung im Angebot. Da das Unternehmen nicht an der Börse notiert ist, ist der Zugang für Investoren begrenzt.

OpenAI ist in einem hart umkämpften Markt aktiv, in dem sich auch grosse Techkonzerne wie Meta , Microsoft , Google , Amazon und Alibaba tummeln. Microsoft hatte dabei auch in OpenAI investiert. Daneben gibt es viele kleinere Start-ups und viele offene und freie KI-Systeme, die OpenAI Konkurrenz machen könnten.

NEW YORK (awp international)

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie steckt Milliarden in OpenAI: Analysten gespalten
OpenAI gibt Nutzern Möglichkeit KI-Videos von sich selbst zu erstellen
Etsy und Shopify: OpenAI startet ChatGPT-Checkout

Bildquelle: JarTee / Shutterstock.com

Meistgelesene Nachrichten

3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Lithium Americas-Aktie mit weiterem Kurssprung: Einstieg der US-Regierung bei wichtigem Lithium-Projekt
Roche Aktie News: Roche springt am Mittwochmittag an
Canopy Growth-Aktie im Aufwind - Kursrally im Cannabissektor nach Trump-Beitrag
Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag im Aufwind
NVIDIA-Aktie: Experten empfehlen NVIDIA im September mehrheitlich zum Kauf
Salzgitter Aktie News: Hausse bei Salzgitter am Mittag
Experten sehen bei SAP-Aktie Potenzial
UBS-Aktie schwächer: US-Gericht weist Klage gegen die Schweiz wegen CS-Übernahme ab
DroneShield-Aktie setzt Kursrally fort

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}