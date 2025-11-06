Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Experten-Analyse
|
06.11.2025 10:19:45
Commerzbank-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Commerzbank-Aktie
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Commerzbank-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien durchwachsen, gerade angesichts der jüngsten Erfolgsstrecke und immer höherer Erwartungen, schrieb Benjamin Goy am Donnerstagmorgen.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Commerzbank-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:03 Uhr verlor das Papier 2.6 Prozent auf 31.69 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10.44 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 1’136’163 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 106.8 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzkennzahlen wird am 06.11.2025 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Commerzbank
|
10:18
|Commerzbank enttäuscht mit Gewinnrückgang - Aktie sackt ab (AWP)
|
10:16
|Commerzbank-Analyse: Warburg Research bewertet Commerzbank-Aktie mit Hold in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:30
|RBC Capital Markets: Sector Perform für Commerzbank-Aktie (finanzen.ch)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt zum Start des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch)
|
09:25