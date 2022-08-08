Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'302 -0.5%  SPI 17'013 -0.4%  Dow 47'311 0.5%  DAX 24'007 -0.2%  Euro 0.9315 0.1%  EStoxx50 5'664 -0.1%  Gold 4'007 0.7%  Bitcoin 83'287 -1.0%  Dollar 0.8091 -0.1%  Öl 64.0 0.7% 
Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

6.92
CHF
0.90
CHF
14.98 %
08.08.2022
SWX
06.11.2025 09:24:06

Commerzbank Hold

Commerzbank
29.16 CHF -2.16%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank nach Quartalszahlen von 30,40 auf 30,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit starken Ergebnissen hätten die Frankfurter die Erwartungen erfüllt, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

