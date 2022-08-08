Commerzbank 29.16 CHF -2.16% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien durchwachsen, gerade angesichts der jüngsten Erfolgsstrecke und immer höherer Erwartungen, schrieb Benjamin Goy am Donnerstagmorgen./ag/tih;

