Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
6.92CHF
0.90CHF
14.98 %
08.08.2022
SWX
06.11.2025 09:25:09
Commerzbank Hold
Commerzbank
29.16 CHF -2.16%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien durchwachsen, gerade angesichts der jüngsten Erfolgsstrecke und immer höherer Erwartungen, schrieb Benjamin Goy am Donnerstagmorgen./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
