US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|Wenige Impulse
|
06.11.2025 20:35:00
Darum verliert der Dollar gegenüber dem Franken leicht an Wert
Der US-Dollar hat am Donnerstag an Wert verloren und dabei auch am frühen Abend weiter nachgegeben.
Der US-Dollar schwächte sich auch zum Franken am frühen Abend weiter ab und wird zurzeit bei 0,8067 Franken gehandelt nach zuvor 0,8080 und Kursen von über 0,81 am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil aktuell bei Kursen von 0,9315 mehr oder weniger auf der Stelle.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Damit ist seit Ende Oktober gesehene Aufwärtsbewegung im Dollar vorerst gestoppt. Allerdings fehlten derzeit wichtige Impulse am Markt, um im Devisenhandel klare Richtungen vorzugeben. Denn aufgrund des nach wie vor anhaltenden US-Shutdowns fehlt es an wichtigen Wirtschaftsdaten. Auch der am morgigen Freitag ansonsten mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht wird wohl erneut nicht publiziert werden.
awp-robot/mk/
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|153.1325
|-0.9525
|-0.62
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9312
|
0.05
|Türkische Lira
|
52.2021
|
0.43
|Baht
|
40.1636
|
0.13
|Bitcoin - US Dollar
|
101311.6947
|
-2.50
|Real
|
6.6311
|
0.20
|Kuna
|
8.7296
|
0.41
|US-Dollar
|
0.8064
|
-0.44
|Zloty
|
4.5627
|
-0.17
|Euro - US Dollar
|
1.1548
|
0.46
|Ripple - US Dollar
|
2.209
|
-5.86
|Forint
|
414.5284
|
-0.23
|Bitcoin - Euro
|
87750.7191
|
-2.92
|Ripple
|
0.5612
|
6.65
|Rubel
|
100.719
|
0.29
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut im Blick: SMI und DAX letztlich schwächer -- US-Börsen geben nach -- Märkte in Fernost legten kräftig zu
Am Donnerstag zeigte sich der heimische Aktienmarkt mit Abgaben, während der deutsche Leitindex in der tiefroten Zone verharrte. An der Wall Street werden Verluste beobachtet. Unterdessen ging es an den asiatischen Aktienmärkten klar nach oben.