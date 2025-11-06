Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend
D-Wave Quantum-Aktie schwach: Umsatz steigt kräftiger als erwartet - Rote Zahlen bleiben aber
NVIDIA-Aktie dreht ins Minus: China-Kommentar von Jensen Huang zu KI-Oberhand entschärft
Darum verliert der Dollar gegenüber dem Franken leicht an Wert
J&J-Aktie grün: Johnson & Johnson Innovative Medicine ab Januar mit neuem Schweiz-Chef
Wenige Impulse 06.11.2025 20:35:00

Darum verliert der Dollar gegenüber dem Franken leicht an Wert

Der US-Dollar hat am Donnerstag an Wert verloren und dabei auch am frühen Abend weiter nachgegeben.

Dabei notiert der Euro mit 1,1547 Dollar ein wenig höher als am späten Nachmittag mit 1,1532. Am Vortag hatte sich der Euro-Dollar-Kurs gar unterhalb der 1,15-Marke bewegt.

Der US-Dollar schwächte sich auch zum Franken am frühen Abend weiter ab und wird zurzeit bei 0,8067 Franken gehandelt nach zuvor 0,8080 und Kursen von über 0,81 am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil aktuell bei Kursen von 0,9315 mehr oder weniger auf der Stelle.

Damit ist seit Ende Oktober gesehene Aufwärtsbewegung im Dollar vorerst gestoppt. Allerdings fehlten derzeit wichtige Impulse am Markt, um im Devisenhandel klare Richtungen vorzugeben. Denn aufgrund des nach wie vor anhaltenden US-Shutdowns fehlt es an wichtigen Wirtschaftsdaten. Auch der am morgigen Freitag ansonsten mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht wird wohl erneut nicht publiziert werden.

awp-robot/mk/

Zürich (awp)

