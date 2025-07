NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Commerzbank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Kian Abouhossein überarbeitete in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen seine Ergebnisschätzungen für die Frankfurter./rob/gl/he;