NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Geldinstitut habe im dritten Quartal auf den ersten Blick die Erwartungen verfehlt, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. Sie betonte aber, dass es in den Details einige ermutigende Entwicklungen gegeben habe, vor allem im Geschäftskundenbereich. Zum erhöhten Ziel für den Zinsüberschuss erwähnte sie, dass der Konsens schon auf dem neuen Niveau liege./rob/tih/ag;