Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

6.92
CHF
0.90
CHF
14.98 %
08.08.2022
SWX
06.11.2025 08:37:00

Commerzbank Sector Perform

Commerzbank
29.16 CHF -2.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Geldinstitut habe im dritten Quartal auf den ersten Blick die Erwartungen verfehlt, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. Sie betonte aber, dass es in den Details einige ermutigende Entwicklungen gegeben habe, vor allem im Geschäftskundenbereich. Zum erhöhten Ziel für den Zinsüberschuss erwähnte sie, dass der Konsens schon auf dem neuen Niveau liege./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:14 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:14 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
33.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
31.46 € 		Abst. Kursziel*:
4.90%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
32.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.96%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Commerzbank

