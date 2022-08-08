Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Commerzbank Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Geldinstitut habe im dritten Quartal auf den ersten Blick die Erwartungen verfehlt, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. Sie betonte aber, dass es in den Details einige ermutigende Entwicklungen gegeben habe, vor allem im Geschäftskundenbereich. Zum erhöhten Ziel für den Zinsüberschuss erwähnte sie, dass der Konsens schon auf dem neuen Niveau liege./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
31.46 €
|
Abst. Kursziel*:
4.90%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
32.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.96%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Commerzbank
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt zum Start des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch)
|
09:25
|Commerzbank-Aktie trotzdem unter Druck: Commerzbank erhöht Ausblick für Zinsüberschuss (Dow Jones)
|
07:48
|Commerzbank hält trotz Gewinnrückgang an Jahresziel fest (AWP)
|
07:00
|EQS-News: Commerzbank auf Wachstumskurs: Operatives Rekordergebnis nach neun Monaten (EQS Group)
|
05.11.25
|Ausblick: Commerzbank präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.11.25