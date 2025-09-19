Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'081 0.3%  SPI 16'784 0.2%  Dow 46'142 0.3%  DAX 23'750 0.3%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5'481 0.5%  Gold 3'652 0.2%  Bitcoin 93'022 0.2%  Dollar 0.7947 0.3%  Öl 67.2 -0.5% 
Rentabler Alstom-Einstieg? 19.09.2025 10:02:16

CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alstom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Alstom-Aktien verlieren können.

Alstom
18.59 CHF -5.53%
Kaufen Verkaufen

Am 19.09.2015 wurde das Alstom-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Alstom-Aktie bei 24.62 EUR. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Alstom-Aktie investiert hat, hat nun 40.625 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.09.2025 863.29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21.25 EUR belief. Damit wäre die Investition um 13.67 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Alstom bezifferte sich zuletzt auf 9.83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

