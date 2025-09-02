NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Alstom auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Der Zughersteller könnte potenziell interessanter werden, je nachdem, wie er seine Cashflow-Ziele für das erste Geschäftshalbjahr und für das gesamte Geschäftsjahr handhabe./edh/tih;