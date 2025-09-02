Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

18.59
CHF
-1.09
CHF
-5.53 %
02.09.2025
BRXC
08.09.2025 11:14:37

Alstom Market-Perform

Alstom
18.59 CHF -5.53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Alstom auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Der Zughersteller könnte potenziell interessanter werden, je nachdem, wie er seine Cashflow-Ziele für das erste Geschäftshalbjahr und für das gesamte Geschäftsjahr handhabe./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 19:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Market-Perform
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
20.15 € 		Abst. Kursziel*:
24.07%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
20.27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.33%
Analyst Name::
Nicholas Green 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alstom S.A.

Analysen zu Alstom S.A.

11:14 Alstom Market-Perform Bernstein Research
22.08.25 Alstom Market-Perform Bernstein Research
25.07.25 Alstom Kaufen DZ BANK
24.07.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
