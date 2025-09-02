Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

18.59
CHF
-1.09
CHF
-5.53 %
02.09.2025
10.10.2025 11:06:13

Alstom Buy

Alstom
18.59 CHF -5.53%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Martin Sion, der im April Henri Poupart-Lafarge als Konzernchef ablöse, komme ebenso wie der neue Finanzchef und der neue Verwaltungsrat von Safran, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er begrüße die Personalie, da sie eine der größten Unsicherheiten für den Anlagehintergrund des Zugherstellers beseitige./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Buy
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22.79 € 		Abst. Kursziel*:
14.09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.66%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:06 Alstom Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Alstom Neutral UBS AG
09.10.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
