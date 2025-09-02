Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
18.59CHF
-1.09CHF
-5.53 %
02.09.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.10.2025 11:06:13
Alstom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Martin Sion, der im April Henri Poupart-Lafarge als Konzernchef ablöse, komme ebenso wie der neue Finanzchef und der neue Verwaltungsrat von Safran, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er begrüße die Personalie, da sie eine der größten Unsicherheiten für den Anlagehintergrund des Zugherstellers beseitige./gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Buy
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.79 €
|
Abst. Kursziel*:
14.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.66%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Alstom S.A.
Analysen zu Alstom S.A.
|11:06
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|09.10.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|09.10.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|07.01.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.24
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|22.04.24
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|08.09.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|23.07.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|18.59
|-5.53%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:41
|
UBS AG
flatexDEGIRO Buy
|11:37
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Buy
|11:34
|
Goldman Sachs Group Inc.
ASML NV Buy
|11:11
|
Deutsche Bank AG
Südzucker Hold
|11:10
|
Deutsche Bank AG
Infineon Buy
|11:08
|
Deutsche Bank AG
freenet Buy
|11:06
|
Deutsche Bank AG
Alstom Buy