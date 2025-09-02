Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
Alstom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Markt dürfte es begrüßen, dass Martin Sion im April die Nachfolge von Konzernchef Henri Poupart-Lafarge antrete, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Denn die Nominierung des externen Kandidaten bringe eine neue Perspektive und komplettiere die Transformation des Zugherstellers, bei dem es bereits Veränderungen auf dem Finanzchefposten sowie beim Vorsitz des Verwaltungsrats gegeben habe. Die neuen Führungsmitglieder kämen allesamt von Safran, einem der am besten geführten französischen Industrieunternehmen./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
22.98 €
|
Abst. Kursziel*:
21.85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.65%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
