Alstom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr am 13. November rechne er mit einer weiter soliden Dynamik und einem Umsatzwachstum sowie einer Barmittelentwicklung, die beide über der Zielvorgabe für das Jahr liegen dürften, schrieb Gael de-Bray in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zum neuen Kursziel verwies er darauf, dass er seine Ergebnisschätzungen (EPS) mit Blick auf negative Wechselkursveränderungen gesenkt, den Bewertungszeitraum aber weiter in die Zukunft verschoben habe. Die Aktie werde mit einem 40-prozentigen Abschlag zur Investitionsgüterbranche bewertet./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Buy
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.78 €
|
Abst. Kursziel*:
14.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.99%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
Analysen zu Alstom S.A.
|11:03
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|07.01.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.24
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|22.04.24
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|08.09.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|23.07.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|17.07.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|18.59
|-5.53%
