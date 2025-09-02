Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

18.59
CHF
-1.09
CHF
-5.53 %
02.09.2025
BRXC
08.10.2025 11:03:10

Alstom Buy

Alstom
18.59 CHF -5.53%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr am 13. November rechne er mit einer weiter soliden Dynamik und einem Umsatzwachstum sowie einer Barmittelentwicklung, die beide über der Zielvorgabe für das Jahr liegen dürften, schrieb Gael de-Bray in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zum neuen Kursziel verwies er darauf, dass er seine Ergebnisschätzungen (EPS) mit Blick auf negative Wechselkursveränderungen gesenkt, den Bewertungszeitraum aber weiter in die Zukunft verschoben habe. Die Aktie werde mit einem 40-prozentigen Abschlag zur Investitionsgüterbranche bewertet./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Buy
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22.78 € 		Abst. Kursziel*:
14.14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22.81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.99%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alstom S.A.

Analysen zu Alstom S.A.

11:03 Alstom Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Alstom Market-Perform Bernstein Research
22.08.25 Alstom Market-Perform Bernstein Research
