SMI 12'561 0.1%  SPI 17'320 0.2%  Dow 46'695 -0.1%  DAX 24'426 0.2%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 5'639 0.2%  Gold 3'966 0.1%  Bitcoin 99'336 0.2%  Dollar 0.7988 0.5%  Öl 65.4 -0.2% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Stellenabbau trifft wichtiges US-Werk in North Carolina
Swatch-Aktie stabil: Markenchef verabschiedet sich für einjährige Auszeit
AMD-Aktie erneut im Aufwind: Analyst reagiert auf Mega-Deal mit OpenAI
HelloFresh-Aktie nach amtlicher Warnung in USA vor Listerien unter Druck
Stadler-Aktie gesucht: Auftrag der SBB sowie aus Finnland erhalten
Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

18.59
CHF
-1.09
CHF
-5.53 %
02.09.2025
BRXC
07.10.2025 11:57:02

Alstom Overweight

Alstom
18.59 CHF -5.53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Akash Gupta passte sein Bewertungsmodell für den Zughersteller in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die jüngsten Großaufträge und Währungsentwicklungen an./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 09:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 09:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
22.20 € 		Abst. Kursziel*:
26.13%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
22.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.13%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

