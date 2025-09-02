Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
18.59CHF
-1.09CHF
-5.53 %
02.09.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.10.2025 11:57:02
Alstom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Akash Gupta passte sein Bewertungsmodell für den Zughersteller in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die jüngsten Großaufträge und Währungsentwicklungen an./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 09:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 09:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
22.20 €
|
Abst. Kursziel*:
26.13%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.13%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Alstom S.A.
Analysen zu Alstom S.A.
|11:57
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|30.05.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|07.01.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.24
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|22.04.24
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|08.09.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|23.07.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|17.07.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|18.59
|-5.53%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:05
|
Jefferies & Company Inc.
Renault Hold
|13:04
|
RBC Capital Markets
Shell Outperform
|13:03
|
Jefferies & Company Inc.
Shell Buy
|13:01
|
Barclays Capital
DocMorris Equal Weight
|12:12
|
Barclays Capital
Redcare Pharmacy Overweight
|12:00
|
Goldman Sachs Group Inc.
Rheinmetall Buy
|11:57
|
Goldman Sachs Group Inc.
Hannover Rück Buy