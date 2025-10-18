Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:40 gewinnt Bitcoin 0,72 Prozent auf 107.239,76 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 106.469,55 US-Dollar.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 14,86 EUR beträgt die Performance seit Auflage 61,2 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (90,10 US-Dollar) geht es um 1,44 Prozent auf 91,40 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Ethereum-Kurs um 1,85 Prozent auf 3.903,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3.832,33 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (470,02 US-Dollar) geht es um 1,51 Prozent auf 477,11 US-Dollar nach oben.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 2,94 Prozent auf 2,363 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 2,295 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Dash-Kurs um 4,94 Prozent auf 45,48 US-Dollar. Am Vortag standen noch 43,34 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,71 Prozent auf 296,52 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 291,55 US-Dollar.

Daneben wertet NEO um 09:40 auf. Es geht 1,01 Prozent auf 5,071 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 5,020 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1380 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:41 auf 0,1413 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,6249 US-Dollar) geht es um 1,50 Prozent auf 0,6343 US-Dollar nach oben.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3148 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3087 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0012 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:40 auf 0,0012 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0059 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0057 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.


Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
