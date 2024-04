LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Alstom auf "Underweight" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der vereinbarte Verkauf der US-Signalsparte an den deutschen Bremsenspezialisten durch Alstom könnte - zu einem Preis, der den Markterwartungen entspreche - für Knorr-Bremse einen leichten Gewinn je Aktie bedeuten und für Alstom eine stärkere Verwässerung, als er erwartet habe. Dies schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/mis;