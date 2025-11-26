Worldline Aktie 24715654 / FR0011981968
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|CAC 40-Performance im Fokus
|
26.11.2025 09:28:59
CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Handelsstart stärker
Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Mittwochmorgen fort.
Am Mittwoch klettert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0.47 Prozent auf 8’063.19 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.417 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.619 Prozent fester bei 8’075.47 Punkten, nach 8’025.80 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8’054.59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8’075.88 Punkten.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0.408 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8’225.63 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, bei 7’709.81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’194.51 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 9.05 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8’314.23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’763.76 Zähler.
Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 5’257 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 306.888 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Die Worldline SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Carrefour-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
09:28
|CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 schlussendlich stärker (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Stellantis Aktie News: Anleger greifen bei Stellantis am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Börse Paris: CAC 40 legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Stellantis Aktie News: Stellantis verzeichnet am Dienstagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Gute Stimmung in Paris: Am Mittag Gewinne im CAC 40 (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Zuversicht in Paris: CAC 40 klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|24.11.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8’080.23
|0.68%
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX setzt Erholung fort -- Asiens Börsen am Mittwoch mehrheitlich in Grün
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt geht es im frühen Handel aufwärts. Die Märkte in Fernost weisen am Mittwoch überwiegend grüne Vorzeichen aus.