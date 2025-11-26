Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Worldline Aktie 24715654 / FR0011981968

CAC 40-Performance im Fokus 26.11.2025 09:28:59

CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Handelsstart stärker

CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Handelsstart stärker

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Mittwochmorgen fort.

Am Mittwoch klettert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0.47 Prozent auf 8’063.19 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.417 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.619 Prozent fester bei 8’075.47 Punkten, nach 8’025.80 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8’054.59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8’075.88 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0.408 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8’225.63 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, bei 7’709.81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’194.51 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 9.05 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8’314.23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’763.76 Zähler.

Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 5’257 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 306.888 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Worldline SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Carrefour-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

