Börse Paris in Grün: CAC 40 am Mittag im Plus

Am Mittwoch steht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0.49 Prozent im Plus bei 8’065.11 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.417 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.619 Prozent fester bei 8’075.47 Punkten in den Handel, nach 8’025.80 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8’027.61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’080.23 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 0.431 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 8’225.63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’709.81 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 26.11.2024, den Wert von 7’194.51 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 9.08 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8’314.23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’763.76 Punkten erreicht.

Diese CAC 40-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 47’722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 306.888 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch