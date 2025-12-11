Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Einstufung im Blick 11.12.2025 10:43:44

Buy-Note für Roche-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

UBS AG hat eine eingehende Analyse der Roche-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Roche
320.30 CHF -0.83%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Roche von 314 auf 356 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die detaillierten Daten der Giredestrant-Brustkrebsstudie seien stark ausgefallen, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Deshalb hob er seine Prognose für das Spitzenumsatzpotenzial des Krebsmittels von 3 auf 5 Milliarden US-Dollar an.

Aktienbewertung im Detail: Die Roche-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 10:27 Uhr mit Abschlägen von 0.5 Prozent bei 320.50 CHF. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 11.08 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 175’466 Roche-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2025 kletterte die Aktie um 29.6 Prozent nach oben. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: iStockphoto,SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images