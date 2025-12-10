Minuszeichen in Zürich: SLI schlussendlich im Minus

Letztendlich schloss der SLI nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 2’091.76 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.332 Prozent auf 2’086.67 Punkte an der Kurstafel, nach 2’093.62 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2’080.07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2’092.98 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 0.214 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, lag der SLI bei 2’029.84 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, wies der SLI 2’008.39 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, wurde der SLI auf 1’928.69 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 8.86 Prozent zu. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’146.62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’721.32 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 2.12 Prozent auf 322.00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.17 Prozent auf 169.20 CHF), SGS SA (+ 0.94 Prozent auf 87.62 CHF), VAT (+ 0.72 Prozent auf 392.60 CHF) und Straumann (+ 0.53 Prozent auf 91.84 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Adecco SA (-2.50 Prozent auf 21.04 CHF), Holcim (-2.23 Prozent auf 73.78 CHF), Swiss Life (-1.43 Prozent auf 868.40 CHF), Novartis (-1.31 Prozent auf 105.42 CHF) und ams-OSRAM (-1.07 Prozent auf 7.37 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’894’320 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 269.799 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

