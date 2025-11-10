Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
Roche Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einem Studienerfolg mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Es sei zwar positiv, dass der Pharmakonzern mit dem Kandidaten Fenebrutinib die gesteckten Ziele bei der Behandlung von Patienten mit schubförmig verlaufender Multipler Sklerose (MS) erreicht habe, schrieb Richard Vosser am Montag. Dies sei jedoch lediglich das Ergebnis der ersten von zwei Studien. Was das kommerzielle Potenzial des Kandidaten angehe, werde viel davon abhängen, ob auch die zweite Studie erfolgreich verläuft. Hier dürften die Ergebnisse im ersten Halbjahr 2026 vorliegen./la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underweight
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
230.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
273.60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-15.94%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
274.93 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.34%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
09:29
|Roche Aktie News: Roche macht am Montagvormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 klettert zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|SLI aktuell: SLI klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
07:55
|Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober (finanzen.net)
|
07.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Stabiler Handel: SMI schliesst kaum bewegt (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Roche Aktie News: Anleger greifen bei Roche am Nachmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|10:09
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
