Brenntag begibt Anleihe - Millionenvolumen am Markt platziert - Aktie gesucht

Die Anleihe wurde mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem Kupon von 3,375 Prozent begeben und war deutlich überzeichnet, wie der DAX -Konzern mitteilte. Der Ausgabepreis lag bei 99,43 Prozent. Der Transaktion wurde am heutigen Donnerstag abgeschlossen.

"Mit dieser neuen Anleiheemission setzen wir unsere konservative Finanzierungsstrategie fort und sichern uns Flexibilität, um unser Geschäft weiterzuentwickeln", sagte Finanzvorstand Thomas Reisten. Der Emissionserlös wird von Brenntag für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Anleihe ist am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse gelistet.

Im XETRA-Handel verteuern sich die Papiere von Brenntag zeitweise um 1,35 Prozent auf 52,74 Euro.

DOW JONES