Continental-Aktie legt trotz anhaltender Nachfrageflaute zu
China plant wohl Einschränkungen für Nokia- und Ericsson-Technik - Aktien aber fest
Vereinbarung mit OpenAI: Aktien von Samsung und SK hynix erschliessen neue Höhen - auch ASML und Infineon profitieren
Lufthansa-Aktie mit Plus: Lufthansa-Personalchef sieht Höhepunkt bei Jobabbau 2027 und 2028
Brenntag begibt Anleihe - Millionenvolumen am Markt platziert - Aktie gesucht
Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

Finanzierungsstrategie 02.10.2025 13:19:40

Brenntag begibt Anleihe - Millionenvolumen am Markt platziert - Aktie gesucht

Brenntag begibt Anleihe - Millionenvolumen am Markt platziert - Aktie gesucht

Der Chemikalienhändler Brenntag hat eine Anleihe über insgesamt 600 Millionen Euro am europäischen Kapitalmarkt platziert.

Die Anleihe wurde mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem Kupon von 3,375 Prozent begeben und war deutlich überzeichnet, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Ausgabepreis lag bei 99,43 Prozent. Der Transaktion wurde am heutigen Donnerstag abgeschlossen.

"Mit dieser neuen Anleiheemission setzen wir unsere konservative Finanzierungsstrategie fort und sichern uns Flexibilität, um unser Geschäft weiterzuentwickeln", sagte Finanzvorstand Thomas Reisten. Der Emissionserlös wird von Brenntag für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Anleihe ist am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse gelistet.

Im XETRA-Handel verteuern sich die Papiere von Brenntag zeitweise um 1,35 Prozent auf 52,74 Euro.

DOW JONES

