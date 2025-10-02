Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
|Finanzierungsstrategie
02.10.2025 13:19:40
Brenntag begibt Anleihe - Millionenvolumen am Markt platziert - Aktie gesucht
Der Chemikalienhändler Brenntag hat eine Anleihe über insgesamt 600 Millionen Euro am europäischen Kapitalmarkt platziert.
DAX-Konzern mitteilte. Der Ausgabepreis lag bei 99,43 Prozent. Der Transaktion wurde am heutigen Donnerstag abgeschlossen.
"Mit dieser neuen Anleiheemission setzen wir unsere konservative Finanzierungsstrategie fort und sichern uns Flexibilität, um unser Geschäft weiterzuentwickeln", sagte Finanzvorstand Thomas Reisten. Der Emissionserlös wird von Brenntag für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Anleihe ist am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse gelistet.
Im XETRA-Handel verteuern sich die Papiere von Brenntag zeitweise um 1,35 Prozent auf 52,74 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: Brenntag
