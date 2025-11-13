Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’810 0.1%  SPI 17’640 0.1%  Dow 48’255 0.7%  DAX 24’308 -0.3%  Euro 0.9239 -0.1%  EStoxx50 5’801 0.2%  Gold 4’239 1.0%  Bitcoin 81’990 1.2%  Dollar 0.7949 -0.4%  Öl 62.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Hold von Deutsche Bank AG für Siemens-Aktie
BioNTech-Aktie in Rot: Pfizer verkauft wohl gesamte Beteiligung
Generali-Aktie fester: Versicherer steigert Gewinn deutlich und ordnet Führung neu
Delivery Hero-Aktie steigt: Weiteres Quartal mit steigenden Erlösen
Sixt-Aktie trotzdem leichter: Autovermieter steigert Gewinn, senkt aber Umsatzerwartung leicht
Suche...

Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

43.35
CHF
-0.89
CHF
-2.01 %
10:08:26
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2025 10:33:42

Porsche vz Verkaufen

Porsche vz.
43.35 CHF -2.01%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Porsche AG von 35 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das vergangene Quartal des Sportwagenbauers sei "besser als befürchtet" ausgefallen, schrieb Michael Punzet in seinem Rückblick vom Donnerstag. Die operative Entwicklung des Sportwagenbauers werde weiter durch Faktoren wie die schwache Nachfrage nach Luxusgütern in China, die US-Zollpolitik sowie die schleppende Transformation des Unternehmens belastet. Die eingeleiteten Maßnahmen "dürften sich erst mittelfristig spürbar positiv auswirken". Zudem sei unklar, ob der neue Porsche-Chef weitere Maßnahmen für nötig halte, was zu weiteren finanziellen Belastungen führen könnte. Auch lasteten die deutlich gesenkte mittelfristige Margenzielspanne sowie der Status von Porsche als Luxuswert weiter auf der Stimmung./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Porsche vz.

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Porsche vz.-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Porsche vz.-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Verkaufen
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
46.90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
46.93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten