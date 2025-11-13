Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Porsche vz Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Porsche AG von 35 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das vergangene Quartal des Sportwagenbauers sei "besser als befürchtet" ausgefallen, schrieb Michael Punzet in seinem Rückblick vom Donnerstag. Die operative Entwicklung des Sportwagenbauers werde weiter durch Faktoren wie die schwache Nachfrage nach Luxusgütern in China, die US-Zollpolitik sowie die schleppende Transformation des Unternehmens belastet. Die eingeleiteten Maßnahmen "dürften sich erst mittelfristig spürbar positiv auswirken". Zudem sei unklar, ob der neue Porsche-Chef weitere Maßnahmen für nötig halte, was zu weiteren finanziellen Belastungen führen könnte. Auch lasteten die deutlich gesenkte mittelfristige Margenzielspanne sowie der Status von Porsche als Luxuswert weiter auf der Stimmung./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Verkaufen
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
46.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
46.93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Punzet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Anleger schicken Porsche vz am Donnerstagvormittag ins Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Börse Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12.11.25
|MDAX aktuell: So steht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)