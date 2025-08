FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Porsche AG auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 37 Euro belassen. Die Zahlen für das zweite Quartal hätten nur bedingt die Erwartungen erfüllt, schrieb Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Sportwagenbauer sei weiterhin mit am stärksten von der aktuellen US-Zollpolitik betroffen./rob/edh/men;