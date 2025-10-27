Porsche vz. 44.50 CHF 2.94% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Profitabilität im dritten Quartal sei grundsätzlich solide gewesen, schrieb Henning Cosman am Sonntag in Reaktion auf den Bericht und niedrige Erwartungen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 08:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 04:00 / GMT



