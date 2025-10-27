Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
44.50CHF
1.27CHF
2.94 %
10:29:10
BRXC
27.10.2025 10:50:34
Porsche vz Equal Weight
Porsche vz.
44.50 CHF 2.94%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Profitabilität im dritten Quartal sei grundsätzlich solide gewesen, schrieb Henning Cosman am Sonntag in Reaktion auf den Bericht und niedrige Erwartungen./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 08:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Equal Weight
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
42.50 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
47.43 €
Abst. Kursziel*:
-10.39%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
47.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
-11.09%
Analyst Name::
Henning Cosman
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse