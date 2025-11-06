Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Porsche vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Roadshow mit einem Investor-Relations-Manager mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussagen bestärkten seine Ansicht, dass sich der Sportwagenbauer in seiner derzeitigen Übergangsphase voll und ganz auf die Umsetzung seiner langfristigen Strategie konzentriere, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er bleibt davon überzeugt, dass die Aktien ihren Tiefpunkt erreicht haben./tih/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46.00 €
|
Abst. Kursziel*:
8.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.00%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
12:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|MDAX aktuell: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
09:29
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden (finanzen.ch)
|
09:00