PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Übernahmespekulationen
|
27.11.2025 08:08:00
PUMA-Aktie im Blick: Fila-Mutter Anta könnte für deutsche Sportartikelhersteller bieten
Die seit einiger Zeit kursierenden Spekulationen über eine Übernahme des deutschen Sportartikelherstellers PUMA könnten am Donnerstag nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg wieder intensiver werden.
Zudem seien der chinesische Anta-Konkurrent Lin Ning und der japanische Sportartikelhersteller Asics interessiert. Grösste Hürde für eine Offerte dürfte dem Bericht zufolge die Bewertungserwartung der französischen Milliardärsfamilie Pinault sein. Diese hält nach PUMA-Angaben knapp 30 Prozent der Anteile.
PUMA steckt in einer tiefen Krise. Der Aktienkurs ist in diesem Jahr um etwas mehr als 60 Prozent gefallen. Seit dem Rekordhoch der Aktie von etwas mehr als 115 Euro vor vier Jahren liegen die Verluste bei circa 85 Prozent. Wegen des Kurssturzes ist PUMA an der Börse nur noch 2,5 Milliarden Euro wert. Der Kurs der in Hongkong gelisteten Anta-Aktie zog dagegen in diesem Jahr um rund zehn Prozent an. Das Unternehmen wird mit umgerechnet rund 27 Milliarden Euro bewertet.
Trotz der immer wieder aufkommenden Übernahmegerüchte lag der PUMA-Kurs zuletzt mit rund 17 Euro nur leicht über dem erst vor wenigen Tagen erreichten Mehrjahrestief von 15,30 Euro. Zudem setzen derzeit viele Investoren über sogenannte Leerverkäufe auf weitere Verluste.
Der Bloomberg-Bericht, den die beteiligten Unternehmen nicht kommentieren wollten, könnte daher zu einem sogenannten Short-Squeeze und damit erst mal stark steigenden Kursen führen. Denn steigt ein Aktienkurs plötzlich stark, können Spekulanten, die auf fallende Kurse gesetzt haben, unter Druck geraten und zum Kauf von Aktien gezwungen sein.
Im August hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass die Familie Pinault einen Verkauf der Beteiligung erwägt. Seitdem ranken sich immer wieder Spekulationen über ein Gebot für PUMA. Anta und Li Ning wurden dabei bereits als mögliche Käufer genannt. Ausserdem habe Pinault auch bei Sportartikelherstellern aus den USA und Staatsfonds aus dem Nahen Osten das Interesse ausgelotet.
Nach dem Bloomberg-Bericht hatte es immer wieder Berichte über mögliche Offerten für PUMAgegeben.
FRANKFURT (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu PUMA SE
|
26.11.25
|XETRA-Handel: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
26.11.25
|MDAX aktuell: MDAX legt am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
|
26.11.25
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
26.11.25
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
25.11.25
|EQS-DD: PUMA SE: Markus Neubrand, buy (EQS Group)
|
25.11.25
|EQS-DD: PUMA SE: Markus Neubrand, Kauf (EQS Group)
|
24.11.25
|Montagshandel in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu PUMA SE
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas schwächer erwartet -- DAX-Erholung dürfte an Schwung verlieren -- Asiens Anleger in Kauflaune
Am heimischen Aktienmarkt dürften leichte Startverluste zu sehen sein. Am Markt in Deutschland wird ein verhaltener Auftakt erwartet. In Fernost dominieren die Bullen das Bild.