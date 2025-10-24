Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’568 0.1%  SPI 17’349 0.1%  Dow 47’207 1.0%  DAX 24’240 0.1%  Euro 0.9258 0.2%  EStoxx50 5’675 0.1%  Gold 4’112 -0.3%  Bitcoin 88’344 0.9%  Dollar 0.7955 0.0%  Öl 65.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Der (bessere) Warren Buffett ETF
NVIDIA-Aktie und Co. im Fokus: Sorge um KI-Blase - Finanzjournalist erwartet einen Crash
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
"Pate des E-Autos" Andy Palmer: Teslas neue Modelle können mit BYD & Co. nicht mithalten
XRP im Fokus: Ripple Labs plant wohl Milliarden-Investment
Suche...
Plus500 Depot

Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

43.23
CHF
1.58
CHF
3.79 %
24.10.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.10.2025 21:50:34

Porsche vz Overweight

Porsche vz.
43.23 CHF 3.79%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Porsche AG von 64 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Sportwagenbauers habe er seine Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2026 um 14 Prozent reduziert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Dies reflektiere das geringer erwartete Umsatzwachstum, das von einigen Produktumstellungen bei den Modellen Boxster und Cayman beeinflusst werde. Die Qualität von Porsche als Vermögenswert zeige sich aber weiterhin beim Free Cashflow./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 20:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 20:19 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Porsche vz.

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Porsche vz.-Kurs >5 >10
Fallender Porsche vz.-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
58.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46.92 € 		Abst. Kursziel*:
23.61%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
45.79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.67%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?