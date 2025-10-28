Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
Porsche vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG von 39 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman verschob seine Bewertungsbasis für die Aktien des Sportwagenbauers weiter in die Zukunft auf 2026. Die Aktien hätten die Entscheidung für Michael Leiters als künftigen Unternehmenschef mit einer Erholungsrally quittiert. Die große Frage sei nun, ob er das notwendige Licht am Ende des Tunnels anknipse./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
48.70 €
Abst. Kursziel*:
-13.76%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
48.14 €
Abst. Kursziel aktuell:
-12.75%
Analyst Name::
Stephen Reitman
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
27.10.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
27.10.25
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Montagnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
27.10.25
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der MDAX am Montagnachmittag (finanzen.ch)
27.10.25
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagmittag gefragt (finanzen.ch)
27.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX aktuell (finanzen.ch)
27.10.25
|MDAX-Papier Porsche vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche vz von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
27.10.25
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagvormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
27.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|07:17
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
