Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
44.50CHF
1.27CHF
2.94 %
10:29:10
BRXC
27.10.2025 08:41:38
Porsche vz Hold
Porsche vz.
44.50 CHF 2.94%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet hätten außerordentliche Aufwendungen die jüngsten Quartalszahlen dominiert, schrieb Fabio Hölscher am Montag im Rückblick auf den Zwischenbericht des Sportwagenbauers. Kurzfristig blieben die Schwaben in einer Übergangsphase./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
48.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-16.07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
47.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.48%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse