Porsche vz. Aktie
40.68CHF
-0.33CHF
-0.81 %
10:56:18
BRXC
25.11.2025 09:56:31
Porsche vz Buy
Porsche vz.
40.68 CHF -0.81%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Führung des Sportwagenbauers sehe das Unternehmen klar auf dem Weg zurück zu zweistelligen Margen "in drei Jahren plus", sobald der Modellerneuerungszyklus beendet sei, schrieb Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.42 €
|
Abst. Kursziel*:
15.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.92%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
