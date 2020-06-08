Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

280.30
CHF
94.60
CHF
50.94 %
08.06.2020
SWX
02.10.2025 09:33:10

adidas Buy

adidas
176.90 CHF 2.76%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal dürfte ein weiteres gutes werden, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er geht daher davon aus, dass die diesjährige Spanne der Gewinnprognose - mit den Zahlen oder schon vorab - von 1,7 bis 1,8 Milliarden auf etwa zwei Milliarden Euro angehoben wird. Den Kursrückgang seit Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse hält der Experte für unbegründet./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 04:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
280.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
188.75 € 		Abst. Kursziel*:
48.34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
188.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48.31%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

