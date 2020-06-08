adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
adidas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal dürfte ein weiteres gutes werden, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er geht daher davon aus, dass die diesjährige Spanne der Gewinnprognose - mit den Zahlen oder schon vorab - von 1,7 bis 1,8 Milliarden auf etwa zwei Milliarden Euro angehoben wird. Den Kursrückgang seit Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse hält der Experte für unbegründet./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 04:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
280.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
188.75 €
Abst. Kursziel*:
48.34%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
188.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
48.31%
Analyst Name::
Adam Cochrane
KGV*:
-
