adidas Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte mit starken Ergebnissen aufwarten, schrieb Jörg Philipp Frey am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Mit Blick auf die am Vorabend veröffentlichten Resultate des US-Wettbewerbers Nike sei klar, dass Adidas weiterhin Marktanteile gewinne, was seine optimistische Einschätzung der Aktie stärke./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
adidas
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
255.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
179.20 €
Abst. Kursziel*:
42.30%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
182.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
40.11%
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
09:29
|adidas Aktie News: adidas stabilisiert sich am Vormittag (finanzen.ch)
09:29
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach (finanzen.ch)
09:29
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
30.09.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.930 Pkt - Adidas und Puma reagieren nicht auf Nike-Zahlen (Dow Jones)
30.09.25
|adidas-Aktie: Was Analysten von adidas erwarten (finanzen.net)
30.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker (finanzen.ch)
30.09.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
30.09.25
|adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|09:26
|adidas Buy
|Warburg Research
|08:37
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|adidas Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|280.30
|50.94%
