Plus500 Depot

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

280.30
CHF
94.60
CHF
50.94 %
08.06.2020
SWX
01.10.2025 09:26:46

adidas Buy

adidas
167.66 CHF -1.70%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte mit starken Ergebnissen aufwarten, schrieb Jörg Philipp Frey am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Mit Blick auf die am Vorabend veröffentlichten Resultate des US-Wettbewerbers Nike sei klar, dass Adidas weiterhin Marktanteile gewinne, was seine optimistische Einschätzung der Aktie stärke./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
255.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
179.20 € 		Abst. Kursziel*:
42.30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
182.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.11%
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

