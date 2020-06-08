adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
280.30CHF
94.60CHF
50.94 %
08.06.2020
SWX
07.10.2025 07:42:56
adidas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas auf "Overweight" belassen. Inmitten eines volatilen Sportartikelmarktes habe sich die Kategorie Laufen als klarer Gewinner herausgestellt, schrieb Wendy Liu in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sie erwartet, dass Laufschuhe weiterhin schneller als der gesamte Sportartikelmarkt wachsen werden./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
