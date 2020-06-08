adidas 173.92 CHF -0.45% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas auf "Overweight" belassen. Inmitten eines volatilen Sportartikelmarktes habe sich die Kategorie Laufen als klarer Gewinner herausgestellt, schrieb Wendy Liu in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sie erwartet, dass Laufschuhe weiterhin schneller als der gesamte Sportartikelmarkt wachsen werden./edh/gl;

