07.10.2025 07:42:56

adidas Overweight

adidas
173.92 CHF -0.45%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas auf "Overweight" belassen. Inmitten eines volatilen Sportartikelmarktes habe sich die Kategorie Laufen als klarer Gewinner herausgestellt, schrieb Wendy Liu in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sie erwartet, dass Laufschuhe weiterhin schneller als der gesamte Sportartikelmarkt wachsen werden./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Overweight
