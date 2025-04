NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach finalen Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Nach den in der vergangenen Woche veröffentlichten vorläufigen Zahlen enthielten diese nun nichts wesentlich Neues mehr, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/gl;