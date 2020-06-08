adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
adidas Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 274 Euro belassen. Bei der Terrace-Kollektion, die in der Vergangenheit einer der wichtigsten Umsatz-, Margen- und Kurstreiber gewesen sei, dürfte der Wachstumstrend abflachen, schrieb Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Sportwarenhersteller habe aber unter anderem mit Blick auf das Wachstum in Schwellenmärkten genug in der Pipeline, um das mehr als zu kompensieren./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
274.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
187.85 €
|
Abst. Kursziel*:
45.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
189.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.90%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
Analysen zu adidas
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|280.30
|50.94%
