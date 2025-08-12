Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analysten-Prognosen 12.08.2025 13:42:00

Ausblick: Sixt verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sixt gewährt einen Blick in die Bücher - die Prognosen der Experten.

Sixt SE St wird am 13.08.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sixt SE St noch 1,03 EUR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sixt SE St in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,81 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,08 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,01 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,86 EUR, gegenüber 5,19 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 4,28 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,00 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

