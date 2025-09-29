E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analyse im Fokus
|
29.09.2025 14:37:44
Investment-Note für EON SE-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Bernstein Research-Analyst Deepa Venkateswaran das EON SE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Kosten des Stromnetzausbaus durch in Deutschland tätige Übertragungs- und Verteilungsunternehmen wie Eon seien nicht unerschwinglich, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 14:21 Uhr um 0.5 Prozent auf 15.97 EUR nach. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 6.45 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 553’534 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 47.3 Prozent zu Buche. Die kommenden Q3 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 20:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 04:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu E.ON SE
|
25.09.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
25.09.25
|DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
24.09.25
|XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.ch)
|
24.09.25
|DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
23.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)