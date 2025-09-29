Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analyse im Fokus 29.09.2025 14:37:44

Investment-Note für EON SE-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Bernstein Research-Analyst Deepa Venkateswaran das EON SE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

E.ON
14.93 CHF 1.24%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Kosten des Stromnetzausbaus durch in Deutschland tätige Übertragungs- und Verteilungsunternehmen wie Eon seien nicht unerschwinglich, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 14:21 Uhr um 0.5 Prozent auf 15.97 EUR nach. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 6.45 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 553’534 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 47.3 Prozent zu Buche. Die kommenden Q3 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 20:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 04:59 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

