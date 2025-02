Sixt 71.05 CHF -5.25% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Sixt-Stammaktien von 80 auf 90 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Nach einem enttäuschenden Prognoseverlauf im vergangenen Jahr erwähnte Analystin Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie den Gedanken, dass sich der Autovermieter für 2025 konservativer positioniert habe. Die Zielsetzung für die Marge vor Steuern sei nicht gerade ambitioniert./tih/gl;

