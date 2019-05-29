Sixt 91.00 CHF 0.16% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt nach einer Telefonkonferenz des Autovermieters auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Dort habe der Finanzchef Franz Weinberger gesagt, dass das Geschäft im Monat Juli planmäßig verlaufen sei, schrieb Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Rest des Jahres sei die Vorhersehbarkeit der Entwicklung aber gering./rob/bek;

