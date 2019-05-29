|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 14:06:17
Sixt SE St Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt nach einer Telefonkonferenz des Autovermieters auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Dort habe der Finanzchef Franz Weinberger gesagt, dass das Geschäft im Monat Juli planmäßig verlaufen sei, schrieb Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Rest des Jahres sei die Vorhersehbarkeit der Entwicklung aber gering./rob/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Sixt SE St.
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
87.60 €
Abst. Kursziel*:
2.74%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
89.15 €
Abst. Kursziel aktuell:
0.95%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
