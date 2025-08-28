Handel in Frankfurt: SDAX mit Zuschlägen

Am Donnerstag klettert der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0.24 Prozent auf 16’989.00 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 88.205 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.648 Prozent auf 17’058.81 Punkte an der Kurstafel, nach 16’948.97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17’095.63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16’983.79 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 1.18 Prozent nach. Vor einem Monat, am 28.07.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17’829.10 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2025, notierte der SDAX bei 16’674.33 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2024, lag der SDAX noch bei 13’894.84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 22.34 Prozent zu Buche. Bei 18’206.72 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13’183.63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell CANCOM SE (+ 4.26 Prozent auf 23.25 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 3.33 Prozent auf 9.30 EUR), Kontron (+ 3.27 Prozent auf 24.60 EUR), Salzgitter (+ 3.05 Prozent auf 23.00 EUR) und Sixt SE St (+ 2.42 Prozent auf 86.70 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Fielmann (-7.24 Prozent auf 52.50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-6.56 Prozent auf 69.80 EUR), Dermapharm (-6.35 Prozent auf 32.45 EUR), Drägerwerk (-2.45 Prozent auf 67.70 EUR) und MBB SE (-1.68 Prozent auf 163.40 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX ist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’774’498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.060 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verve Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.23 erwartet. Mit 8.10 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch